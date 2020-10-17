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Adana'da restoranda istek şarkı kavgası: 5 yaralı

ADANA HABERLERİ  | 17.10.2020 01:54 | Son Güncelleme

Adana'da restoranda istek şarkı kavgası: 5 yaralı

Adana'da restoranda istek şarkı yüzünden müşteriler arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde canlı müzik yayını yapılan restoranda istek şarkı tartışması nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada Necmettin K, Barış Ç, Mirza G, Hüseyin Emrah D. ve bir kişi, bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Necmettin K. ve Hüseyin Emrah D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri Ali Y'yi gözaltına aldı.

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