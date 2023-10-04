YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da ruhsatsız 55 silah ele geçirildi

Adana'da ruhsatsız 55 silah ele geçirildi

04.10.2023 11:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 55 silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 24 Eylül-3 Ekim'de çeşitli operasyon ve denetimler gerçekleştirdi.

Çalışmada ruhsatsız 47 tabanca, Kalaşnikof piyade tüfeği ve 7 av tüfeği ile bu silahlara ait 583 mermi ele geçirdi.

Ekipler Kalaşnikof piyade tüfeğini, Hürriyet Mahallesi'nde "Dur" ihtarına uymayıp kaçan motosikletteki iki şüpheliden kadın olan A.E'nin elindeki pazar arabasında buldu.

Polis ekipleri, operasyon ve denetimlerde A.E'nin de aralarında olduğu 35 şüpheli ile çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlüyü yakaladı.

Şüpheliler emniyete götürülürken hükümlüler de cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir’de jandarmadan uyuşturucu operasyonuBalıkesir’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Hersek Lagünü’nde Avrupa Kuş Gözlem Günü gerçekleştirildiHersek Lagünü’nde Avrupa Kuş Gözlem Günü gerçekleştirildi
Depreme dayanaklı Mudanya için “Hızlı tarama ile bina testi başvuruları başlıyor”Depreme dayanaklı Mudanya için “Hızlı tarama ile bina testi başvuruları başlıyor”
Anahtar Kelimeler:
Adana denetim operasyon

Adana Namaz Vakitleri 4 Ekim Çarşamba

İmsak
05:10
Sabah
06:29
Öğle
12:33
İkindi
15:51
Akşam
18:26
Yatsı
19:40

Adana Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Çarşamba

Eren eczanesi
Seyhan
Taşpinar eczanesi
Pozanti
Gül aşkin eczanesi
Yuregir
Deva eczanesi
Saimbeyli
Farsak eczanesi
Ceyhan
Emregün eczanesi
Cukurova
Volkan eczanesi
Yuregir
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.