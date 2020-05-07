YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana’da ruhsatsız mangal kömürü üretimine son verildi

Adana’da ruhsatsız mangal kömürü üretimine son verildi

ADANA HABERLERİ  | 07.05.2020 11:43 | Son Güncelleme

Adana’da çeşitli mahallelerde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 10 kişiye ait 40’ı yanma halinde olmak üzere yaklaşık 150 mangal kömürü öbeğine, tahliye edilmesi ve yasanın aykırı eylemlerini sonlandırılması için süre verilmesine ve tebligat yapılmasına rağmen kaldırılmayınca el konuldu.Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce yapılan açıklamada, filtresiz, tarım alanında toprağa zarar veren, hava kalitesini bozan ve ağır koku yaydığı için vatandaşın şikayetine neden olan Akkapı, Camuzcu, Gölbaşı ve Büyük Dikili mahallelerinde 10 kişiye ait mangal kömürü üretim alanları; ruhsatsız üretim, İl Pandemi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün talepleri sonucu kapatıldığı belirtildi.

Adana’da çeşitli mahallelerde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 10 kişiye ait 40’ı yanma halinde olmak üzere yaklaşık 150 mangal kömürü öbeğine, tahliye edilmesi ve yasanın aykırı eylemlerini sonlandırılması için süre verilmesine ve tebligat yapılmasına rağmen kaldırılmayınca el konuldu.
Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce yapılan açıklamada, filtresiz, tarım alanında toprağa zarar veren, hava kalitesini bozan ve ağır koku yaydığı için vatandaşın şikayetine neden olan Akkapı, Camuzcu, Gölbaşı ve Büyük Dikili mahallelerinde 10 kişiye ait mangal kömürü üretim alanları; ruhsatsız üretim, İl Pandemi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün talepleri sonucu kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, mangal kömürü öbekleriyle ilgili üreticilerin tespit edilerek 5326 sayılı kabahatler kanununun 32. Maddesi uyarınca emre aykırı hareket nedeniyle ceza kesildiği ve Tebligat kanununun 21. Maddesi gereği tebligat yapılarak 7 gün içerisinde tahliye talebinin iletildiği kaydedildi.
Zabıta Müdürlüğünce yapılan açıklamada tahliye talebine rağmen yasal sürede öbeklerin kaldırılmaması nedeniyle kolluk kuvvetlerinin denetiminde “cebren tahliye” işleminin gerçekleştirildiği belirtildi. Ateşe verilen her öbeğin yaklaşık 25 gün yanma halinin sürdüğünün belirtildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“Sorumluluk sahamızda mangal kömürü yapımı aşamasında olan 150 öbek tespit edildi. Bunlardan yaklaşık 40 öbek, halen yanmakta. İtfaiye yetkililerinin verdiği bilgiye göre içten yanan öbeklere su sıkıldığında patlama yapabiliyor. Bu nedenle bu öbekler takip edilerek yanma hali sona erince kaldırılacak. Mangal kömürü yapımı için hazırlanan diğer öbeklerden bazıları sahipleri tarafından bazıları ise kanunun bize verdiği yetkiyle tarafımızdan kaldırılarak muhafaza altına alınmıştır.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi Anadolu'nun simgesiydi! Sayıları 54 yılda 500'e yükseldi
Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildiAdana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ahlatcı’dan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına sürpriz

Ahlatcı’dan güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına sürpriz

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek

143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek

Çanakkale’de yol yapım çalışması

Çanakkale’de yol yapım çalışması

Sakarya'da bina yangını

Sakarya'da bina yangını

Adana Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
03:58
Sabah
05:31
Öğle
12:40
İkindi
16:27
Akşam
19:40
Yatsı
21:06

Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Bilge Eczanesi
Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Neslihan Eczanesi
Seyhan
Sökün Eczanesi
Seyhan
Şahinkanat Eczanesi
Seyhan
Taşkın Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

Çetin: "spora Ve Sporculara Desteğimiz Sürecek”

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.