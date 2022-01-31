Adana'da sahte deterjan ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sahte deterjan ürettiği iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ocak'ta, Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoda sahte deterjan üretildiği bilgisine ulaştı.

Depoya operasyon düzenleyen ekipler, 940 kilogram sahte toz deterjan, 16 ton 300 kilogram deterjan üretiminde kullanılan kimyasal ham madde, 500 boş deterjan paketi ve dolum makinesi ele geçirdi.

Operasyonda, deponun sahibi M.A. gözaltına alındı.



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