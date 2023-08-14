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Adana’da sahte doktorlara operasyon

14.08.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sahte doktorluk yaptığı öne sürülen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde 7 katlı iş yerine bazı şahısların tedavi amacıyla geldiğini belirledi.

Baskın yapılan binada, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle gerçekleştirilen aramada, 90 serum ile 300 iğne, anestezik ve bulantı önleyici 339 kutu ilaç, 259 enjektör, ultrason, mikroskop, şeker ölçüm gibi işlemler için kullanılan 8 tıbbi cihaz, 56 Kovid-19 ve gebelik testi, 390 kan tüpü, 21 bin 645 lira ve çeşitli tıbbı malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan doktor diploması olmayan 3 kişi hakkında, "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç yapma ve satma" ile "1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a Muhalefet" suçundan tahkikat başlatıldı. 3 şüpheli de gözaltına alındı.

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