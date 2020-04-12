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Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon

ADANA HABERLERİ  | 12.04.2020 10:04 | Son Güncelleme

Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon

Adana'da polis, bir depoya düzenlediği operasyonda sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki bir deponun sahte içki yapımında kullanıldığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen polis, 5 bin 910 şişe içki aroması, 15 litre etil alkol, 2 bin 650 boş içki şişesi, çeşitli markalara ait 5 bin etiket, ambalajlamada kullanılan 250 koli, çok sayıda 5 litrelik boş etil alkol bidonu ele geçirdi.

Ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Adana depo Operasyon Sahte Içki

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