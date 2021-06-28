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Adana'da sahte içki ve kaçak ürün operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

28.06.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sahte içki ve kaçak ürün operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen sahte içki ve kaçak ürün operasyonlarında 5 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sahte içki üreten ve kaçakçılık yapanlara yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 1265 litre sahte içki ile gümrük kaçağı 50 şişe içki, 3 bin 500 paket sigara ve 240 kilogram nargile tütünü ele geçirdi.

Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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