Adana'da sahte içki ve kaçak ürün operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da polis ekiplerince gerçekleştirilen sahte içki ve kaçak ürün operasyonlarında 5 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sahte içki üreten ve kaçakçılık yapanlara yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi.
Adreslerde arama yapan ekipler, 1265 litre sahte içki ile gümrük kaçağı 50 şişe içki, 3 bin 500 paket sigara ve 240 kilogram nargile tütünü ele geçirdi.
Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
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