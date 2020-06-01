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Adana'da sahte plaka takılı aracın sürücüsüne 7 bin 489 lira ceza kesildi

ADANA HABERLERİ  | 01.06.2020 17:17 | Son Güncelleme

Adana'da sahte plaka takılı aracın sürücüsüne 7 bin 489 lira ceza kesildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde plakasının sahte olduğu belirlenen hafif ticari aracın sürücüsüne 7 bin 489 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Mavi Bulvar'daki Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) İlyas Sürgün idaresindeki 06 AH 3106 plakalı hafif ticari aracın plakasının sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine polis harekete geçti.

Aracı durduran trafik ekibi, belgeleri inceledi. Sürücü Sürgün, polis ekiplerine fayans ustası olduğunu ve kullandığı aracın müşterisine ait olduğunu söyledi.

Sürücüye sahte plaka takılı araç kullanmaktan işlem yapıldı ve 7 bin 489 lira ceza kesildi.

Araç, çekiciyle Bağlar Polis Merkezine götürüldü.

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