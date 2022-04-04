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Adana'da "sansasyonel eylem" hazırlığındaki YPG/PKK'lı sanıkların yargılanması sürdü

04.04.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da "sansasyonel eylem" hazırlığındaki YPG/PKK'lı sanıkların yargılanması sürdü

Adana'da, metropollerde sansasyonel bombalı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen ve 35 kilo 650 gram TNT ile yakalanan teröristin de aralarında bulunduğu 9 terör örgütü YPG/PKK sanığının 15 yıldan 32 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, TNT ile yakalanan tutuklu sanık B.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan A.K, M.Ş.A. ve S.C. de mahkeme salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden Cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki delil durumunun dikkate alınarak, sanık B.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "resmi belgede sahtecilik"ten, M.Ş.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçundan, diğer sanıklar M.A.A, A.K, M.M, M.Z.A, M.C, M.E. ve S.C'nin de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savunması alınan sanık B.K, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Hakkımdaki iddialar asılsızdır. Ayrıntılı savunma yapmak için süre verilmesini istiyorum. Ayrıca bir sonraki mahkeme duruşma salonunda bulunmak istiyorum. Uzun süredir tutukluyum. Kente patlayıcı maddeyi ben taşımadım. Bu malzemeler bana ait değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Savunmaları alınan diğer sanıklar ise terör örgütü YPG/PKK mensubu olmadıklarını ileri sürerek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık B.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

İçişleri Bakanlığından 15 Ağustos 2020'de yapılan açıklamada, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist B.K'nin 35 kilo 650 gram patlayıcı ile Adana'da yakalandığı, zanlının terör örgütü YPG/PKK'da faaliyet gösterdiğinin belirlendiği bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, terörist B.K'nin de aralarında olduğu 7 zanlı tutuklanmıştı. Şüpheliler hakkında 15 yıldan 32 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Sanıklardan S.C, M.Ş.A, M.Z.A, M.C, M.M. ve A.K. ilk duruşmada adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

Zanlılardan M.A.A. ve M.E. ise savcılık talimatıyla salıverilmişti.

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