Adana'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 23 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 23 kişi yaralandı.

Adana'dan Ankara'ya giden sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 AS 888 plakalı yolcu otobüsü, Adana'nın Kozan ilçesi kırsaldaki Hacıbeyli Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 7 metrelik şarampole devrildi.

Kazada otobüste bulunan yaralılardan 15'i Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer 8 yaralı Osmaniye'nin Kadirli ve Adana'nın Ceyhan ilçelerine sevk edildi.



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