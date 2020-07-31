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Adana'da şehitliklerde hüzünlü bayram

ADANA HABERLERİ  | 31.07.2020 11:34 | Son Güncelleme

Adana'da şehitliklerde hüzünlü bayram

Adana'da şehit aileleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehitliklere ziyarette bulundu.

Adana Garnizon Şehitliğine gelen aileler, dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu.

Evlatlarının mezarı başında bayram geçiren aileler, Türk bayraklarıyla donatılan mezarlardaki çiçekleri suladı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2016 yılında teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Enver Buğur’un annesi Sevim Buğur, bayramın kendileri için buruk geçtiğini söyledi.

Sürekli oğlunun mezarını ziyaret ettiğini, bayramlarda da onun yanına geldiğini dile getiren anne Buğur, "Hep üzgünüz. Konuşacak olsam bitmez. 4 yıl oldu oğlum şehit olalı. En son 4 yıl önce Kurban Bayramı'nı beraber geçirdik, daha da geçiremedik." dedi.

Anne Buğur, oğlu Enver'in üç oğlunun en küçüğü olduğunu kaydetti.

Ağabey Mehmet Buğur da bayramın buruk geçtiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sadece adı bayram işte. Bizim için çok zor. En son 4 yıl önce Kurban Bayramı arefesinde görmüştük. Ondan sonra bütün bayramlar, bütün günler zehir oldu bize. Kardeşimle ayrı bir muhabbetimiz vardı, zor, çok zor. Allah kimseye vermesin, yaşatmasın."

- "Bir tarafımız yok gibi"

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 2016 yılında, yolu trafiğe kapatıp bazı araçları ateşe veren teröristlere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu çıkan çatışmada şehit düşen özel harekat polisi Ebubekir Durmuş'un babası Ahmet Durmuş da Buruk Mezarlığı'ndaki oğlunun mezarını ziyaret ederek dua etti.

Bütün şehit ailelerine sabır dileyen Durmuş, "Yaşayan ölü gibiyiz. Ayaktayız ama ölü gibiyiz. Bir tarafımız yok gibi. Her bayram buraya geliyorum. Bizim için yeme, içme, gezme, tozma bitmiştir." ifadelerini kullandı.

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