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Adana’da sevgililer gününde kız arkadaşını öldürüp, sulama kuyusuna gömdü

İHA İHA
15.02.2024 10:30 | Son Güncelleme:
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Adana’da bir kişi sevgililer gününde, kız arkadaşını tabancayla vurup öldürürken cesedini sulama kuyusuna gömdü.

Olay, 14 Şubat’ta akşam saatlerinde, Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi’nde meydana geldi. Yaşar B., portakal bahçesinde tartıştığı kız arkadaşı İpek Akgül’ü tabancayla başından vurdu. Şüpheli kız arkadaşını öldürdükten sonra bir tarlada bulunan sulama kuyusuna gömdü.

"KENDİNİ İHBAR ETTİ"

Kız arkadaşını öldüren şüpheli Yaşar B., jandarmayı arayarak kendini ihbar etti. Bölgeye gelen jandarma ekipleri Yaşar B.’yi gözaltına aldı.
Şüpheli daha sonra ekiplere kız arkadaşını gömdüğü yeri gösterdi. Öldürülen kızın cesedi çıkartılırken yapılan incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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