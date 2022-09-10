Adana'da Seyhan nehrinde ceset bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Seyhan nehrinde bir erkek cesedi bulundu.

Seyhan nehrinde sürüklenen bir kişi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, hareketsiz haldeki kişiyi sudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde öldüğü tespit edilen kişinin 25 yaşındaki Vedat Acar olduğu belirlendi.

Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz