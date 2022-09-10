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Adana'da Seyhan nehrinde ceset bulundu

10.09.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Seyhan nehrinde ceset bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Seyhan nehrinde bir erkek cesedi bulundu.

Seyhan nehrinde sürüklenen bir kişi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, hareketsiz haldeki kişiyi sudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde öldüğü tespit edilen kişinin 25 yaşındaki Vedat Acar olduğu belirlendi.

Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Seyhan Nehri‎ Adana ceset

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