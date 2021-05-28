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Adana'da seyir halindeki traktör römorkundan düşen kişiyi yoldan geçen vatandaş buldu

28.05.2021 01:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da seyir halindeki traktör römorkundan düşen kişiyi yoldan geçen vatandaş buldu

Adana'da seyir halindeki traktör römorkundan düşen kişiyi yoldan geçen vatandaş buldu

Adana'da, seyir halindeki traktör römorkundan saman balyalarıyla yola düşen yaralı hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesi Güneri Mahallesi'nde, evine doğru giden Süleyman Özdemir yolda, saman balyaları üzerindeki bir kişinin yaralı halde yattığını fark edince yardım etmek istedi.

Özdemir'in ihbarı üzerine yaralı N.Ö, olay yerine sevk edilen ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çalışma başlatan polis ekipleri N.Ö'nün, seyir halindeki traktör römorkunda bulunan saman balyalarının bir kısmıyla birlikte düşerek yaralandığını tespit etti. Traktör sürücüsünün, N.Ö. ve saman balyalarının bir kısmının düştüğünü ise köye gidince fark ettiği belirledi.

Çiftçilik yapan Süleyman Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, traktör sürücüsünün polise, balyaların bir kısmının devrildiğini ve N.Ö'nün römorkta olmadığını köye gidince fark ettiğini söylediğini belirtti.

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