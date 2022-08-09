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Adana'da silahla başından vurulan kadın yaralandı

09.08.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da silahla başından vurulan kadın yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde başından tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı.

Narlıca Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan Elif Nur D'nin silahla yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evdeki Elif Nur D'yi başından tabancayla vurulmuş halde yaralı buldu.

Yaralı kadın, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, Elif Nur D'yi aralarında çıkan tartışma sırasında silahla vurup kaçtığı öne sürülen dini nikahlı eşi Ahmet Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Seyhan
İpek Eczanesi
Seyhan
Aytekin Eczanesi
Seyhan
Emin Eczanesi
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