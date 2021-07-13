Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Yeşilyuva Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kavgada Mehmet Ali Ö, Sami Yusuf Y. ve Yusuf A. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet Ali Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
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