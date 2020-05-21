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Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

ADANA HABERLERİ  | 21.05.2020 19:08 | Son Güncelleme

Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Daha önceden aralarında alacak meselesi olduğu ileri sürülen Ramazan Y. ile akrabaları arasında merkez Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik-Hürriyet Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan Y'nin tabancayla rastgele ateş ettiği ileri sürüldü. Kurşunlardan birinin isabet ettiği Azime Y, yaralandı.

Özel hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Polis olaydan sonra kaçan Ramazan Y'yi yakalamak için araştırma başlattı.

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