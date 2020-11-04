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Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

ADANA HABERLERİ  | 04.11.2020 03:32 | Son Güncelleme

Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Adana'da bir sitenin otoparkında silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında bulunan Yılmaz C'ye, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, tabancayla ateş açtıktan sonra kaçtı.

Silah seslerini duyan ve Yılmaz C'nin yaralandığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, bacağından ve karnından yaralandığı belirlenen Yılmaz C'yi ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürdü.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede iki boş kovan buldu.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Burçin Küçük Eczanesi
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Seyhan
Didem Eczanesi
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İzel Eczanesi
Seyhan
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