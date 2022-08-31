YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

31.08.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sokakta silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Havuzlubahçe Mahallesi'nde sokaktaki Muhammet A. ve Mehmet Ö'ye motosikletli iki kişi tabancayla ateş edip kaçtı.

İki kişinin yaralanması üzerine, çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Muhammet A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da yetiştirilen sazan yavrularının hasadı yapıldıAdana'da yetiştirilen sazan yavrularının hasadı yapıldı
Ordulu üçüz ninelerden biri daha hayatını kaybettiOrdulu üçüz ninelerden biri daha hayatını kaybetti
Amasya’da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandıAmasya’da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Adana silah sokak yaralı

Adana Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:37
Sabah
06:01
Öğle
12:44
İkindi
16:23
Akşam
19:17
Yatsı
20:35

Adana Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Çarşamba

Baran Eczanesi
Seyhan
Çolakoğlu Eczanesi
Seyhan
Gonca Eczanesi
Seyhan
Seçgin Eczanesi
Seyhan
Toros Eczanesi
Seyhan
Doğuş Eczanesi
Seyhan
Sıtkı Esen Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Sıcaklara dayanamadı! Tamamen çıplak kaldı, çantasıyla gizledi

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Bir operasyon hayatını değiştirdi! ''En iyi seksimi yaşadım''

Bir operasyon hayatını değiştirdi! ''En iyi seksimi yaşadım''

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.