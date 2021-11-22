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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı

22.11.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sezer T, Yiğithan T. ve Soner S'ye, Turgut Özal Bulvarı'nda yürüdükleri sırada otomobilden ateş açıldı.

Yaralanan üç kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Adana Çukurova silahlı saldırı

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