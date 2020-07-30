YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

ADANA HABERLERİ  | 30.07.2020 05:12 | Son Güncelleme

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Adana'da otomobilden ateş açılması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinin önünde duran A.Ö'nün yanına gelen 01 G 036 plakalı otomobildeki şüpheli, kadına tabanca ile ateş ederek kaçtı.

A.Ö'nün yaralandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansta, kolundan yaralandığı belirlenen ve ilk müdahalesi yapılan A.Ö, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi merkez Çukurova ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli 100.Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi'ne götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Botların üzerindeki bu delik bakın ne işe yarıyormuş! Botların üzerindeki bu delik bakın ne işe yarıyormuş!
Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildiAdana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Başkan Oral: "Salgına karşı topyekûn mücadele veriyoruz"

Başkan Oral: "Salgına karşı topyekûn mücadele veriyoruz"

Bileyciler iş başında

Bileyciler iş başında

Akpınar ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın korkuttu

Akpınar ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın korkuttu

Adana Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
04:00
Sabah
05:35
Öğle
12:50
İkindi
16:39
Akşam
19:55
Yatsı
21:23

Adana Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Bahçeşehir Eczanesi
Seyhan
Buğra Eczanesi
Seyhan
Gülbahçesi Eczanesi
Seyhan
Hastaneler Eczanesi
Seyhan
Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
Karakaya Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Adana'da otomobil elektrik direğine çarptı: 6 yaralı

Adana'da otomobil elektrik direğine çarptı: 6 yaralı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.