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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

16.02.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saldırı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'da evinin bulunduğu apartmandan çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir şüpheli, oturduğu apartmandan çıkan Yasin Orhan'a tabancayla ateş açıp kaçtı.

Bacaklarından yaralanan Orhan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Adana Çukurova silahlı saldırı

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