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Adana'da silahlı suç örgütlerine yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 28.07.2020 10:36 | Son Güncelleme

Adana'da silahlı suç örgütlerine yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, iki silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ceyhan Grup Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 19 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Drone ile görüntülenen ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda zanlılardan 13'ü yakalandı, birinin ise hırsızlık suçundan cezaevinde bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde, ruhsatsız 3 av tüfeği, kurusıkı tabanca, av tüfeği namlusu, 47 fişek, 5 senet ile borç ve alacakların yazılı olduğu defter ele geçirdi.

İki grubun, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurarak aralarında ve vatandaşlara yönelik silahla yaralama, tehdit, yağma, ikamet ve araç kurşunlama gibi 12 suça karıştığı belirtildi.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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