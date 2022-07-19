Adana'da sit alanında kaçak kazı yapan kişi suçüstü yakalandı

Adana'da bir kişi, sit alanındaki lahitlerden birinin altında kaçak kazı yaptığı sırada gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ilçesi Dilekkaya Mahallesi'nde devriye görevi sırasında Anavarza birinci derece sit alanında bir kişinin kaçak kazı yaptığını belirledi.

Ekipler, lahitlerden birinin altını kazan şüpheli M.G'yi suçüstü yakaladı.

Bölgede, kazma, kürek, çekiç, keser ve sırt çantası ele geçirildi.



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