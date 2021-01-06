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Adana’da sivrisinek ve haşereyle mücadele

ADANA HABERLERİ  | 06.01.2021 13:09 | Son Güncelleme

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, kentin dört bir yanında uçkun ve haşere ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu sinek popülasyonunda meydana gelebilecek artışa karşı önlem alan ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı.Büyükşehir ekipleri, toplum sağlığını tehdit edebilecek vektörle, karasinek ve sivrisinek larvalarına karşı başlatılan ilaçlama çalışması ile üreme zamanında önlem alarak ergin hale gelmelerini önlüyor.Su birikintileri, sazlık alanlar, dereler, çöp konteynerleri, kuyu ve fosseptikler ile terk edilmiş binaların bodrum katlarında ilaçlama çalışması yapan ekipler, sinek popülasyonunun önüne geçmeyi hedefliyor.Sinek ile mücadelede vatandaşların da bilinçli olması gerektiğinin altını çizen ekipler, çöplerin açığa atılmaması, gübreliklerin üzerinin kapatılması, açıkta yiyecek ve mutfak atıklarının bırakılmaması, hayvan bakım yerlerinin temiz bırakılması gibi konularda dikkat edilmesine vurgu yaptı.

Adana’da sivrisinek ve haşereyle mücadele

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, kentin dört bir yanında uçkun ve haşere ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu sinek popülasyonunda meydana gelebilecek artışa karşı önlem alan ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Büyükşehir ekipleri, toplum sağlığını tehdit edebilecek vektörle, karasinek ve sivrisinek larvalarına karşı başlatılan ilaçlama çalışması ile üreme zamanında önlem alarak ergin hale gelmelerini önlüyor.
Su birikintileri, sazlık alanlar, dereler, çöp konteynerleri, kuyu ve fosseptikler ile terk edilmiş binaların bodrum katlarında ilaçlama çalışması yapan ekipler, sinek popülasyonunun önüne geçmeyi hedefliyor.
Sinek ile mücadelede vatandaşların da bilinçli olması gerektiğinin altını çizen ekipler, çöplerin açığa atılmaması, gübreliklerin üzerinin kapatılması, açıkta yiyecek ve mutfak atıklarının bırakılmaması, hayvan bakım yerlerinin temiz bırakılması gibi konularda dikkat edilmesine vurgu yaptı.

Adana’da sivrisinek ve haşereyle mücadele

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