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  4. Adana’da sivrisinekle mücadeleye şimdiden başlandı

Adana’da sivrisinekle mücadeleye şimdiden başlandı

ADANA HABERLERİ  | 17.01.2020 15:20 | Son Güncelleme

Adana’da başta sivrisinek olmak üzere haşere ile mücadeleye kış ortasında başlandı.Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatları doğrultusunda, Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, sivrisinek ve haşere ile kışlak mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Adana’da başta sivrisinek olmak üzere haşere ile mücadeleye kış ortasında başlandı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatları doğrultusunda, Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, sivrisinek ve haşere ile kışlak mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Kış mevsimin gelmesi ile birlikte üreme ve konaklama alanlarına çekilen uçkunla mücadele eden ekipler, özellikle bodrum katları, sulak alanlar, hidrofor çukurları ve rögarlarda ilaçlama yapıyor.
Mithatpaşa, Denizli, Kazımkarabekir, Atakent, PTT Evleri, Hadırlı, Beyazevler, Şakirpaşa ve Uçak mahalleleri ve Karataş bölgesinde çalışmalarına devam eden ekipler yaz aylarında Adanalıları haşereden, özellikle sivrisinekten korumak için gece gündüz mücadele ediyor.

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Aydınlar Eczanesi
Seyhan
Bahar Eczanesi
Seyhan
Çağla Su Eczanesi
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Defne Eczanesi
Seyhan
Doğancem Eczanesi
Seyhan
Kadıoğlu Eczanesi
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