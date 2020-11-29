YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

ADANA HABERLERİ  | 29.11.2020 23:50 | Son Güncelleme

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması için denetleme yapan polislerin "Dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre,Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu Mersin turnikelerinde trafik ekipleri, Ahmet Yenen yönetimindeki 42 ADY 372 plakalı otomobil sürücüsüne ''Dur'' ihtarında bulundu. Sürücü Yenen, polisin ihtarına rağmen kaçtı.

Trafik ekipleri, Yenen'i yaklaşık 10 kilometre sonra önünü keserek durdurdu.

1,05 promil alkollü çıkan sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için para cezası ve alkollü araç kullandığı için trafik cezası kesildi. Ehliyetine el konulan ve hakkında işlem yapılan sürücünün arabası da bağlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Damat, kayınpederini baklavayla zehirledi Damat, kayınpederini baklavayla zehirledi
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı

Adana Namaz Vakitleri 30 Kasım Pazartesi

İmsak
06:01
Sabah
07:25
Öğle
12:32
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:49

Adana Nöbetçi Eczaneler30 Kasım Pazartesi

Anıl Eczanesi
Seyhan
Aydınlar Eczanesi
Seyhan
Burcu Eczanesi
Seyhan
Dağlıoğlu Eczanesi
Seyhan
Gonca Eczanesi
Seyhan
Özkurt Eczanesi
Seyhan
Şaşmaz Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.