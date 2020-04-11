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Adana'da sokağa çıkma yasağına helikopterli denetim

OSMANİYE HABERLERİ  | 11.04.2020 13:18 | Son Güncelleme

Adana'da sokağa çıkma yasağına helikopterli denetim

ADANA (AA) - Adana'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağına uyulup uyulmadığı havadan helikopterle de kontrol edildi, anonslarla uyarılar yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Adana'da polis ekipleri, vatandaşların yasağa uyup uymadığını havadan ve karadan denetledi.

Şehrin işlek cadde ve kavşaklarında uygulama yapan ekipler, sürücü ve yayaları durdurarak izinleri olup olmadığını kontrol etti, yasağı ihlal edenlere ceza uyguladı.

Polis helikopteri cadde ve sokakları havadan tarayarak anonslar yaptı. İhlal tespit edildiğindeyse ekipler bölgeye yönlendirildi.

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Adana Polis helikopteri Sokağa çıkma yasağı

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