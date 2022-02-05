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Adana'da sokak hayvanlarına saldıran pitbull barınağa teslim edildi

05.02.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sokak hayvanlarına saldıran pitbull barınağa teslim edildi

Adana'da sokak hayvanlarına saldıran pitbull cinsi köpek barınağa götürüldü.

Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde başıboş gezen pitbull cinsi köpeğin sokak hayvanlarına saldırdığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bölgeye, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile belediyle ekipleri sevk edildi.

Yasaklı tür pitbull, belediye görevlilerince yakalanarak hayvan barınağına teslim edildi.

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