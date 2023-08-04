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Adana'da sokakta bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili 3 sanığa dava

04.08.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 3 sanığa dava açıldı.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde 5 Ekim 2022'de, Şeyhmus Doğan'ın (43) başından tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 13 Ekim 2022'de tutuklanan Müslüm T. ile haklarında adli kontrol tedbiri bulunan tutuksuz kardeşi Esmer T. ve babaları Mustafa T. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, taraflar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu anlatıldı.

Mustafa T'nin oğullarını azmettirdiği, Müslüm T'nin de kardeşi Esmer T. ile gittiği mahallede Şeyhmus Doğan'ı öldürdüğü iddianamede belirtildi.

İddianamede, Müslüm T'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma"dan 8 yıla kadar, Esmer T'nin kardeşinin eylemine iştirak etmesi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 20 yıla kadar, Mustafa T'nin ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbetle cezalandırılması istendi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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