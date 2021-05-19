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Adana'da sokakta oynarken silahla yaralanan 5 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor

19.05.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baba Mehmet Arif Agamak: - "Oğlumu yaralı halde yerde görünce bilincimi kaybettim. Silaha karşı çıkalım. Bunun gibileri durduralım. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın"

Adana'da sokakta oyun oynarken bir kişinin pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu vurulan 5 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

Merkez Yüreğir ilçesinde, dün Ahmet B'nin kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerle yaşadığı tartışma sırasında pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu yaralanan Mehmet Ali Agamak, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

Yoğun bakım servisine alınan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Baba Mehmet Arif Agamak, hastane bahçesinde gazetecilere, evde balkona çıktığında Ahmet B'yi elinde pompalı tüfekle tanımadığı bir kişiyle tartışırken gördüğünü söyledi.

Tartışma sırasında oğlunun da sokakta oyun oynadığını anlatan Agamak, "Oğlumun zarar görmemesi için sokağa çıkıp komşularımla birlikte tartışmayı sonlandırmaya çalıştım. Ancak Ahmet B, kimseyi dinlemedi ve silahla ateş açmaya başladı. Bu sırada oğlumun vurulduğunu gördüm. Oğlumu yaralı halde yerde görünce bilincimi kaybettim. Silaha karşı çıkalım. Bunun gibileri durduralım. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Benim canım yandı kimsenin canı yanmasın. Herkesin silahlanmaya karşı çıkmasını istiyorum." diye konuştu.

- Annesi doğum sırasında hayatını kaybetmiş

Agamak, oğlu Mehmet Ali'nin ikinci evliliğinden dünyaya geldiğini belirterek, "Eşim, oğlumuzu dünyaya getirirken yaşamını kaybetti. Oğlum bir gün dahi annesini görmedi. Eşimi kaybettikten sonra şimdi de böyle bir acıyı yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli Ahmet B'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşilbağlar Mahallesi'nde, dün Ahmet B, kimliği henüz tespit edilemeyen kişiyle yaşadığı tartışma sırasında pompalı tüfekle ateş açmış, bu sırada sokakta oynayan 5 yaşındaki Mehmet Ali Agamak vurulmuştu. Ağır yaralanan çocuk, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

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