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Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

26.09.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.B. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde sokakta sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak M.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Ceza Adana uyuşturucu sokak

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