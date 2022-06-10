YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis

Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis

10.06.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.Ç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde gece vakti sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak İ.Ç'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık İ.Ç. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürerek "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdığı İ.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da evlerinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden 1'i yaşamını yitirdiAdana'da evlerinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden 1'i yaşamını yitirdi
Adana'da taksicinin parasını gasbeden 2 sanığa hapis cezasıAdana'da taksicinin parasını gasbeden 2 sanığa hapis cezası
Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan "Dana oyunu" yaşatılıyorSomut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan "Dana oyunu" yaşatılıyor
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 10 Haziran Cuma

İmsak
03:27
Sabah
05:12
Öğle
12:43
İkindi
16:34
Akşam
20:04
Yatsı
21:41

Adana Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Cuma

Ümit Eczanesi
Seyhan
Cemre Eczanesi
Seyhan
Tufan Eczanesi
Seyhan
Seçgin Eczanesi
Seyhan
Reşatbey Eczanesi
Seyhan
Berfin Gören Eczanesi
Seyhan
Safran Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eve haciz geldi! 180 bin lira borca karşılık bakın neler alındı

Eve haciz geldi! 180 bin lira borca karşılık bakın neler alındı

Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi

Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Kadınlara yardım etmek için öyle bir iş kurdu ki...

Kadınlara yardım etmek için öyle bir iş kurdu ki...

Pozları olay oldu! "Ateş ile barut yan yana"

Pozları olay oldu! "Ateş ile barut yan yana"

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.