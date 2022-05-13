Adana'da soya üreticilerine tohum dağıtıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde soya üreticilerine 64 ton 300 kilogram soya tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin soya üretiminin yüzde 64'ünün gerçekleştirildiği kentte, ekim alanlarının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda yüzde 67'si devlet destekli 64 ton 300 kilogram soya tohumu, ikinci ürün olarak ekilmek üzere Ceyhan'daki 128 üreticiye dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAGEP) kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle tohumlar üreticilere teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Efe Güler, törende, dünyada ve Türkiye'de soyanın stratejik ürün olduğunu belirtti.

Soyanın ekim alanının artırılmasını amaçladıklarını bildiren Güler, "TAGEP kapsamında yüzde 33 üretici, yüzde 67'si devlet destekli olmak üzere tohumları üreticiyle buluşturmuş bulunuyoruz. 128 üreticimize 64 bin 300 kilogram soya tohumu dağıtıyoruz. 250 bin dekar olan soya üretim alanını bu projelerle 300 bin dekara çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Hasada ekim ayında başlanacak

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz da verilen tohumlarla 6 bin 430 dekar alana soya ekileceğini belirterek, "İkinci ürün olarak ekimi yapılacak bu tohumların hasadına ekim ayında başlanacak. Maksadımız çiftçilerimizi alternatif ve ekonomik değeri olan ürünler konusunda teşvik etmek. Onları gayretlendirmek. İlimizin ve çiftçilerimizin ekonomisine katkı sunmak." bilgisini verdi.

Üretici Ümit İldeş de Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği destekle 150 dekara yakın alanı daha uygun fiyata aldıkları tohumla ekeceğini ifade etti.

Arif Batur da tohum konusunda devlet desteğinin kendisi gibi tüm soya üreticilerini rahatlattığını kaydetti.

