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Adana’da sporculara uzaktan eğitim

ADANA HABERLERİ  | 07.05.2020 14:33 | Son Güncelleme

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan sporculara uzaktan eğitim programı düzenliyor.Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Değerlendirme Şube Müdürü Metin Yavuz, yaptığı açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden dışarıya çıkamayıp hareketleri sınırlanan sporculara antrenörler aracılığıyla internet üzerinden uzaktan eğitim olarak antrenman yapma fırsatını verdiklerini belirterek, "Antrenörlerimiz sayesinde sporcularımızla bağımızın kopmaması ve bu süreç zarfında formlarını korumaları adına yaptığımız bu çalışmaya gençlerden de yoğun ilgi gelmesi bizleri oldukça memnun ediyor".Yapılan çalışmalara bakıldığında sporcuların evlerinin her odasını adeta spor salonuna çevirdiğini belirten Yavuz, evde olmanın spor yapmaya asla engel olamayacağını belirtti.Yavuz, sözlerini şöyle tamamladı:"Evde bulunduğumuz dönemde sporcularımızın antrenmansız kalmaması, daha zinde şekilde bu sıkıntılı süreci atlatmaları için telekonferans yöntemiyle de çalışmalara devam edeceğiz.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan sporculara uzaktan eğitim programı düzenliyor.
Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Değerlendirme Şube Müdürü Metin Yavuz, yaptığı açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden dışarıya çıkamayıp hareketleri sınırlanan sporculara antrenörler aracılığıyla internet üzerinden uzaktan eğitim olarak antrenman yapma fırsatını verdiklerini belirterek, "Antrenörlerimiz sayesinde sporcularımızla bağımızın kopmaması ve bu süreç zarfında formlarını korumaları adına yaptığımız bu çalışmaya gençlerden de yoğun ilgi gelmesi bizleri oldukça memnun ediyor".
Yapılan çalışmalara bakıldığında sporcuların evlerinin her odasını adeta spor salonuna çevirdiğini belirten Yavuz, evde olmanın spor yapmaya asla engel olamayacağını belirtti.
Yavuz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Evde bulunduğumuz dönemde sporcularımızın antrenmansız kalmaması, daha zinde şekilde bu sıkıntılı süreci atlatmaları için telekonferans yöntemiyle de çalışmalara devam edeceğiz. İnşallah bu sıkıntılı süreci atlattığımızda, sporcularımız formda bir şekilde normal antrenmanlara başlayacaklar ve bundan önce olduğu gibi bundan sonra da büyük başarılara birlikte imza atacağız. Bu zorlu süreçte bizlerin yanında bulunarak her daim çalışmalarımıza destek olan İl Müdürümüz Abdulkadir Ataşbak’a da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.”

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Bilge Eczanesi
Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Neslihan Eczanesi
Seyhan
Sökün Eczanesi
Seyhan
Şahinkanat Eczanesi
Seyhan
Taşkın Eczanesi
Seyhan
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