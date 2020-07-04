Adana'da suç örgütü üyeleri yaklaşık 400 dönüm tarım arazisine zorla el koymuş

Adana'da dün gözaltına alınan silahlı suç örgütü üyelerinin yaklaşık 400 dönüm tarım arazisine zorla el koydukları ortaya çıktı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tarım arazilerine zorla el koydukları ve 30 suça karıştıkları ileri sürülen silahlı suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Örgüt mensuplarının Milli Emlak Genel Müdürlüğünden kiralanan tarım arazilerine de el koydukları belirlendi.

Yaklaşık 400 dönüm araziye zorla el koyan zanlıların, tehdit ettikleri kişilere arazilerin kendilerine ait olduğunu söyledikleri, ekim yapanların ürünlerini hasat edip sattıkları, daha sonra kendi ürünlerini ektikleri öne sürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

- Operasyon görüntüleri basınla paylaşıldı

Emniyet Müdürlüğü, operasyonda kullanılan dronenin kaydettiği görüntüleri basınla paylaştı.

Görüntülerde aralarında özel harekat personelinin de bulunduğu çok sayıda ekibin Emniyet Müdürlüğünden çıkarak adreslere operasyon düzenlemesi ve yakalanan şüphelilerin polis araçlarına bindirilmesi yer alıyor.

Adana polisi, tarım arazilerine zorla el koydukları ve 30 suça karıştıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlemiş, örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Gökhan Ş'nin de aralarında bulunduğu 15 zanlı gözaltına alınmıştı. Adreslerdeki aramada bir kalaşnikof ve 7 tabanca ele geçirilmişti.

