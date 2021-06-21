Adana'da sulama kanalına düşen bir kişi hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sulama kanalına düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

Mavi Bulvarı civarındaki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düşen bir erkeğin yardım istediğini gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis Can-Kur ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin sudan çıkardığı kişinin, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ölen kişinin kimliğinin belirlenmesine yönelik çalışmasını sürdürüyor.



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