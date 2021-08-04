YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

04.08.2021 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan İlçesi Mavi Bulvarda Zafer Özkul'un kullandığı 01 ECB 24 plakalı otomobil, kaldırımdaki ağaç ve korkuluklara çarparak sulama kanalına düştü.

Vatandaşların yardımıyla yaralı halde sudan çıkartılan Özkul, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kanala düşen otomobil çekiciyle çıkartıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
PARTNERArkadaşının eşini hamile bırakmıştı! Servetini harcıyorArkadaşının eşini hamile bırakmıştı! Servetini harcıyor
Adana'daki orman yangınlarında yaralanan hayvanlar tedavi ediliyorAdana'daki orman yangınlarında yaralanan hayvanlar tedavi ediliyor
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 4 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:06
Sabah
05:39
Öğle
12:50
İkindi
16:37
Akşam
19:50
Yatsı
21:17

Adana Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Çarşamba

Acembekiroğlu Eczanesi
Seyhan
Helin Eczanesi
Seyhan
Yeni Eczanesi
Seyhan
Doğumevi Eczanesi
Seyhan
Sıhhat Eczanesi
Seyhan
Dalkıran Eczanesi
Seyhan
Özdoğru Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.