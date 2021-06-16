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Adana'da sulama kanalına giren iki kişiden biri kayboldu

16.06.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sulama kanalına giren iki kişiden biri kayboldu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına giren iki kişiden biri kayboldu.

Akıncılar Mahallesi yakınındaki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına giren iki kişi akıntıya kapıldı.

Suda sürüklenen iki kişiden biri kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı, diğeri kayboldu.

Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri kanalda arama çalışması başlattı.

Ekiplerin aramaları sürüyor.

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