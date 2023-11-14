YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da sulama kanalında boğulan çocuğun arkadaşına müebbet istemi

Adana'da sulama kanalında boğulan çocuğun arkadaşına müebbet istemi

14.11.2023 11:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddianamede, sanığın yüzme bilmeyen 15 yaşındaki arkadaşını kucağına alıp sulama kanalına attığı belirtildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sulama kanalına attığı 15 yaşındaki arkadaşının boğulmasına sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'ndeki sulama kanalında Haydar Eyub'un (15) cansız bedeninin 10 Haziran'da boğulmuş halde bulunmasıyla ilgili 13 Haziran'da tutuklanan arkadaşı Ö.Y. (18) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, görüntü inceleme tutanağına göre olay günü sanık ve arkadaşı maktulün sulama kanalı üzerindeki köprüye birlikte gittikleri ve bir süre sonra burada itişmeye başladıkları belirtildi.

İddianamede, Ö.Y'nin maktul Haydar Eyub'u kucağına alarak sulama kanalına attığı, yüzme bilmeyen arkadaşının batıp çıkması üzerine bölgeden kaçtığı anlatıldı.

Sanığın, olay sırasındaki kaçma eylemiyle meydana gelen neticeyi arzuladığı ve eylemini öldürme kastıyla gerçekleştiği iddianamede kaydedildi.

İddianamede, Ö.Y'nin bazı beyanlarından akıl sağlığıyla ilgili şüphe oluşması üzerine alınan raporda, "sanığın suç tarihi itibarıyla akıl hastalığının bulunmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğu" bilgisi verilen iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiber teknedeki 12 düzensiz göçmen yakalandıFiber teknedeki 12 düzensiz göçmen yakalandı
Zeydan Karalar, trafik sorununu çözmekte kararlı olduklarını söylediZeydan Karalar, trafik sorununu çözmekte kararlı olduklarını söyledi
Kütahya’da yeni GES projesinde sona doğruKütahya’da yeni GES projesinde sona doğru
Anahtar Kelimeler:
Adana dava Sulama kanalı boğulma

Adana Namaz Vakitleri 14 Kasım Salı

İmsak
05:46
Sabah
07:08
Öğle
12:28
İkindi
15:14
Akşam
17:38
Yatsı
18:55

Adana Nöbetçi Eczaneler14 Kasım Salı

Eren eczanesi
Seyhan
Yeni hediye eczanesi
Cukurova
Şahin eczanesi
Pozanti
Altinoluk eczanesi
Ceyhan
Betül gündüz eczanesi
Seyhan
Kocatepe eczanesi
Saricam
Selvi eczanesi
Ceyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Ülkeyi karıştıran düğün: Gelin erkek çıktı

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.