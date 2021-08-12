Adana'da sulama kanalında ceset bulundu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Solaklı Hürriyet Mahallesi'nden geçen sulama kanalında ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınarak ceset üzerinde inceleme yapıldı.

Polis, sulama kanalından çıkartılan çıplak cesedin kimliğinin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.



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