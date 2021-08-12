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Adana'da sulama kanalında ceset bulundu

12.08.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da sulama kanalında ceset bulundu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Solaklı Hürriyet Mahallesi'nden geçen sulama kanalında ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınarak ceset üzerinde inceleme yapıldı.

Polis, sulama kanalından çıkartılan çıplak cesedin kimliğinin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

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