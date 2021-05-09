Adana'da Süper Lig coşkusu

TFF 1. Lig'in son haftasında Adana Demirspor'un deplasmanda oynadığı Menemenspor'u 4-1 yenerek Süper Lig'e yükselmesi, Adana'da büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Maç devam ederken başlayan kutlamalarda, kentin çok sayıda yerinden havai fişekler atıldı.

Maçın sona ermesiyle zirveye çıkan coşkuda vatandaşlar da evlerinin balkonlarından şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Vatandaşların kimileri evlerinin ışıklarını açıp kapatarak, sevinç gösterisinde bulundu.

Süper Lig'e yükselmeyi kimi vatandaşlar ise araçlarıyla kortej oluşturarak kutladı.

Kente sevinç gösterileri devam ediyor.



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