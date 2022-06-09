Adana'da taksicinin parasını gasbeden 2 sanığa hapis cezası

Adana'da bıçakla tehditte bulundukları taksicinin 5 bin 300 lirasını gasbettikleri gerekçesiyle yargılanan 2 sanıktan birine 15 yıl, diğerine 10 yıl hapis cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar H.T. ve Ö.B. ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, M.Ş.G. idaresindeki taksinin H.T. ve Ö.B. tarafından merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Ali Sepici Bulvarı'nda durdurulduğunu, bir süre sonra Ö.B'nin taksi şoförüne "Biz birini vurduk, polisten kaçıyoruz, aracı durdur, ben kullanacağım." diyerek şoförü bıçakla tehdit edip direksiyona geçtiğini belirtti.

Savcı, H.T. ve Ö.B'nin müşteki M.Ş.G'nin üzerinde bulunan 300 lirayı zorla aldıklarını, verdikleri banka hesabına da zorla 5 bin lira gönderilmesini sağladıklarını kaydederek, sanıkların "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahla birden fazla kişi ile yağma" suçlarından cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "silahla birden fazla kişi ile yağma" suçlarından sanık H.T'yi 15 yıl, sanık Ö.B'yi ise "18 yaşından küçük olduğu" gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıkların tutukluluğunun devamını da kararlaştırdı.

