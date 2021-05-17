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Adana'da taksinin 2 kişiye çarpıp Seyhan Nehri'ne düşmesi güvenlik kamerasında

17.05.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da taksinin 2 kişiye çarpıp Seyhan Nehri'ne düşmesi güvenlik kamerasında

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Adana'da taksinin kaldırımda bekleyen 2 kişiye çarptıktan sonra Seyhan Nehri'ne düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Seyhan ilçesi Manisalı Alibey Caddesi'nde, dün akşam taksinin kaldırımda bekleyen 2 kişiye çarpıp nehre düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülere göre, taksi virajı alamayıp kaldırımda motosiklet yanında bekleyen 2 kişiye çarpıyor. Daha sonra taksi duramayarak Seyhan Nehri'ne düşüyor. Kazanın ardından vatandaşların yaralılara yardım etmesi de görüntülerde yer alıyor.

- Olay

Dün akşam, merkez Seyhan ilçesi Manisali Alibey Caddesi'nde, İbrahim Kaya yönetimindeki 79 T 0126 plakalı taksi, kaldırımda motosiklet yanında bekleyen Hasan İlter ve ismi öğrenilemeyen kişiye çarptıktan sonra duramayarak Seyhan Nehri'ne düşmüştü. Kazada yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

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