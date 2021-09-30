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Adana'da tamir atölyesinde çıkan yangında 3 araçta hasar oluştu

30.09.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tamir atölyesinde çıkan yangında 3 araçta hasar oluştu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir tamir atölyesinde çıkan yangında 3 otomobil hasar gördü.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda kapalı olan oto tamir atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerinden dumanların çıktığını görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tamir için getirilen 3 otomobilde hasar oluştu.

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