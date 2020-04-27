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Adana'da tarihi eser kaçakçılığı

ADANA HABERLERİ  | 27.04.2020 10:21 | Son Güncelleme

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı

Adana'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla, merkez Seyhan ilçesi Büyükdikili mevkisinde tarihi eser satmak için arayış içinde olan şüpheliler bulunduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler A.A, İ.A. ve İ.A'yı gözaltına aldı.

Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen tablo ile ruhsatsız tabanca ve 6 mermi ele geçirdi.

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Adana Jandarma Tablo Tarihi Eser

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