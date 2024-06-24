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Adana'da tartıştığı ağabeyini öldüren sanığa 20 yıl 10 ay hapis cezası verildi

AA AA
24.06.2024 12:48
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı ağabeyini silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 20 yıl 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezası verildi.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.B. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında olay günü sanık ile ağabeyi O.B. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada tarafların birbirine küfrettiğini belirtti.

O.B'nin tartışma sırasında kardeşi M.B'yi tırmıkla kovalaması üzerine M.B'nin evde bulunan ruhsatsız silahla ağabeyine 3 el ateş ederek öldürdüğünü ve olay yerinden kaçtığını anlatan savcı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savunması alınan M.B, ağabeyi O.B'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu ve olay günü kendisine saldırdığını iddia etti.

Uyuşturucu madde kullanması sebebiyle ağabeyine tedavi olması gerektiğini söylediğini öne süren M.B, şöyle devam etti:

"Ağabeyim O.B. 'tedavi için para ödemenize gerek yok. O parayı bana verin' dedi. Ben de 'uyuşturucu kullanman için sana para vermem' dedim. Bu söz üzerine avluda bulunan tırmığı alıp beni kovaladı. Avluda koşarken rastgele ateş ettim. Kendisinin vurulduğundan sonradan haberdar oldum. Böyle bir olayın yaşanmasını asla istemezdim. Bilerek ve isteyerek yapmadım. Ağabeyimin tedavi olmasını çok istiyordum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Mahkeme heyeti, "üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdığı sanık M.B'nin cezasını, cinayeti "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 20 yıla indirdi. "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezasına çarptırılan sanık M.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

OLAY

Merkez Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde, 20 Ocak 2023'te O.B'nin (36), evde silahla öldürülmesiyle ilgili olaydan 6 gün sonra yakalanan kardeşi M.B, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana hapis

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