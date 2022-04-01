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Adana'da tartıştığı kayınbiraderini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

01.04.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tartıştığı kayınbiraderini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Adana'da tartıştığı polis memuru kayınbiraderini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde 25 Mart'ta kayınbiraderi R.Y'yi silahla yaralayan R.U'nun saklandığı adresi kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek belirledi.

Adrese baskın yapan ekipler, şüpheli R.U'yu yakaladı.

Gözaltına alınan R.U'nun ifadesinde eşi Ü.U'nun kendisiyle boşanmak istemesine kayınbiraderi R.Y'nin neden olduğunu, bu nedenle aralarında çıkan tartışma sırasında olayın yaşandığını iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı R.U, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yaralı polis memurunun hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yeşilyurt Mahallesi'nde 25 Mart'ta istirahatli polis memuru R.Y, sokakta tartıştığı eniştesi R.U. tarafından tabancayla vurularak yaralanmıştı. Şüpheli R.U, olay yerinden kaçmış, yaralı R.Y. ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yaralı R.Y'nin ablası Ü.U'nun eşi R.U'dan şiddet uyguladığı iddiasıyla boşanma kararı aldığı ve iki çocuğuyla kardeşine sığındığı öğrenilmişti. Zanlının, kayınbiraderi R.Y'yi silahla yaralama anı çevredeki apartmanın güvenlik kamerasına yansımıştı.

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