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Adana'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

ADANA HABERLERİ  | 22.09.2020 10:11 | Son Güncelleme

Adana'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Adana'da tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde motosikletli sürücü Haydar O. (22), otomobiliyle seyir halindeki Adnan G. (19) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Adnan G, tabancayla Haydar O'ya ateş etti.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayı haber alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan sürücüyü yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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