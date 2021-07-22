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Adana'da tedavisi tamamlanan saz kedisi doğaya bırakıldı

22.07.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tedavisi tamamlanan saz kedisi doğaya bırakıldı

Adana'da yaralı ve bitkin halde bulunan ve koruma altındaki türlerden olan saz kedisi, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, 15 Mart'ta Karataş ilçesinde devriye görevini yaparken yol kenarında yaralı ve bitkin halde saz kedisi buldu.

Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, koruma altındaki türlerden olan saz kedisini, Adana Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine götürdü.

Burada tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayan saz kedisi, Vali Süleyman Elban, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Taşkın Keleş, Karataş Kaymakamı Fatih Ayaz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Vahap Avcı'nın da katılımıyla Dolaplı Mahallesi sınırlarında yer alan Milli Park'ta doğal yaşam alanına bırakıldı.

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